Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir!

Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi."

DİŞ İZİNDEN TANINMADI

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Raporda, "Diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği" tespitine yer verildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Uzman ekipler, aile üyeleri ve köy sakinlerden bazı kişilerin gizli tanık sıfatıyla ifadelerini aldı. Bu bilgiler ışığında, köyde yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.