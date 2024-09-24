Utanç davasında karar

6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin davada karar çıktı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, çocukla evlenmeye çalışan Kadir İstekli 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık anne Fatıma Gümüşel için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ZİNCİRLEME SUÇLAR

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, gizlilik ve yayın yasağı kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir İstekli'yi 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 21 yıl hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi.

SÖZDE KOCAYA 36 YIL HAPİS

6 yaşındaki çocukla sözde evlilik yapan sapık ağır ceza aldı