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Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Konya Beyşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yağış nedeniyle devrildi. Kazada 12 işçi yaralandı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 09:05 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 09:05
Konya’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)

H.T. idaresindeki 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi (İHA)

Kazada, minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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