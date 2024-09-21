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İzmir’de baba oğul borç için kan döktü! Bıçaklama anı kamerada!

İzmir’in Buca ilçesinde borç yüzünden çıkan tartışma kanlı sonla bitti. Borcunu isteyen kişi, baba tarafından defalarca bıçaklandı ve hayatının kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 20:36
İzmir’de baba oğul borç için kan döktü! Bıçaklama anı kamerada!

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İzmir'in Buca ilçesinde baba ve oğul ile borçlu olduğu kişinin karşılaşması cinayetle bitti. Borcunu istediği şahsın babası tarafından defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybederken, cinayeti anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'deki borç cinayeti kamerada (DHA)İzmir'deki borç cinayeti kamerada (DHA)

ALACAK VERECEK KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, dün 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. (38), bir süre önce Ercüment Yıldırım'dan (42) borç para aldı. Verdiği borcu isteyen Ercüment Yıldırım, bir kafede oturduğu esnada E.G.'nin babası Y.G. (64) alacaklının arkasından yanaştı. Y.G. kısa bir süre sonra yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada meydana gelen kavgada ise E.G. de alacaklısı Yıldırım'ı darbetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İzmir'deki borç cinayeti kamerada (DHA)İzmir'deki borç cinayeti kamerada (DHA)

Buca cinayet anı kamerada! Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı!

HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli baba ve oğul ise olay yerinde polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki borç cinayeti kamerada ( DHA) İzmir'deki borç cinayeti kamerada ( DHA)

İKİ ŞÜPHELİDE TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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