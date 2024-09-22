Esra Erol’da flaş gelişme! 15 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alındı.

Esra Erol'un programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi. Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın aynı gün intihar ettiği anlaşıldı. Fakat DNA testi gerçekleri ortaya çıkardı.

ELLERİYLE TESLİM ETTİ

İstismar eden kişinin Afgan Zahid Cabbar Gassami olduğu öğrenildi. Ayşe Karakaya, istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki kızını kendi elleriyle istismar eden Gassami'ye teslim ettiğini ve evlendirdiğini itiraf etti. Gassami, Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek çocuğa istismarı itiraf etti. "2 bilezik 1 yüzüğe bana oğlum dediler" diyerek ailenin göz yumduğunu söyledi.