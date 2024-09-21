Trabzon'daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
SU TAHLİYESİ YAPILIYOR
Araklı ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından su tahliye işlemleri sürüyor.
İş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekipleriyle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AA muhabirine, ilçenin kurulduğu 1953'ten beri ilk defa bu kadar yağış aldığını belirterek, "Altyapı sorunlarımız olduğunu biliyorduk. Her platformda bunu dile getiriyordum fakat pahalı bir yatırım. Bunun altından kalkamıyorduk şu anda. Dün akşam Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir karar aldık, bunu her ne olursa olsun yapmak zorundayız." dedi.