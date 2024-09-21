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Trabzon'daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Trabzon'da devlet tüm imkanlarıyla selin izleri silmek için sahaya indi. Dün akşam saatlerinde taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı ilçelerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Sürmene'deki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'da sağanağın 24 Eylül Salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini bildirilerek, heyelan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 16:10
Trabzon’daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı’da temizlik çalışmaları devam ediyor 1

Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Trabzon’daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı’da temizlik çalışmaları devam ediyor 2

SU TAHLİYESİ YAPILIYOR
Araklı ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından su tahliye işlemleri sürüyor.

İş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekipleriyle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı’da temizlik çalışmaları devam ediyor 3

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AA muhabirine, ilçenin kurulduğu 1953'ten beri ilk defa bu kadar yağış aldığını belirterek, "Altyapı sorunlarımız olduğunu biliyorduk. Her platformda bunu dile getiriyordum fakat pahalı bir yatırım. Bunun altından kalkamıyorduk şu anda. Dün akşam Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir karar aldık, bunu her ne olursa olsun yapmak zorundayız." dedi.

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