Diyarbakır’da çıplak görüntülerle şantaj: 10 milyon istedi çete çökertildi

Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde M.K. (47), sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. rumuzlu bildiği kadınla bir müddet yaşadı. Evindeki 8 bin lirası kaybolan M.K., bunun üzerine A.Ç.'yi aradı.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİN ELİMDE

A.Ç.'nin, "Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür" tehdidinde bulunması üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bismil Asayiş Büro ekipleri, şüpheli A.Ç. isimli kadının aslında S.B. (29) olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile adım adım takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.