Meteoroloji’den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı! Okullar tatil edildi

Ekim ayının sonlarına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları belirgin derecede düştü. Haftalardır yağmurlu ve serin bir hava yaşayan ülkemiz, bu haftaya da yağışla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok ilde yağışların devam edeceğini açıkladı. Kuvvetli yağışın etkili olacağı illeri de sayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 ile sarı 2 ile de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

OKULLAR VE KAMU KURULUŞLARINDA 1 GÜN TATİL

Turuncu kodlu uyarısı bulunan Zonguldak'ta yaşanabilecek olumsuzluğa karşı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Zonguldak il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı