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Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı! Okullar tatil edildi

Haftanın ilk iş gününe yağışla giriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağışın etkisini göstereceğini açıkladı. Yağışların çok kuvvetli olacağı bölgeleri açıklayan MGM 5 ili sarı, 2 ili de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Turuncu kodla uyarılan bir il okulları tatil ederken kamu kuruluşlarındaki engelli ve hamile çalışanların da aynı tarihte izinli olduğunu duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 06:53 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 07:11
Meteoroloji’den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı! Okullar tatil edildi

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Ekim ayının sonlarına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları belirgin derecede düştü. Haftalardır yağmurlu ve serin bir hava yaşayan ülkemiz, bu haftaya da yağışla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok ilde yağışların devam edeceğini açıkladı. Kuvvetli yağışın etkili olacağı illeri de sayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 ile sarı 2 ile de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

OKULLAR VE KAMU KURULUŞLARINDA 1 GÜN TATİL
Turuncu kodlu uyarısı bulunan Zonguldak'ta yaşanabilecek olumsuzluğa karşı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Zonguldak il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)Meteoroloji'den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı (Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

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