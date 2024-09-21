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Ankaralı dikkat! Bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle bazı yollar saat 13.00 ile 16.00 arasında araç trafiğine kapatılacak. İşte kapatılacak o yollar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 19:06
Ankaralı dikkat! Bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

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Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

SAAT 13.00 - 16.00 ARASINA DİKKAT
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği dolayısıyla saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişi olmayacak.

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