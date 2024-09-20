Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya nereli, kaç yaşındaydı?

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Uyuşturucu kaçakçılığından defalarca tutuklanan ve ismi uzun yıllardır Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarında geçen Urfi Çetinkaya, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'nde tutuluyordu. Sabaha karşı yetkililer tarafından yapılan rutin kontrolde tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR? Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde "arananlar" listesinde yer aldı. 2000 yılında Matador Operasyonu kapsamında yakalandı ve hapse gönderildi. Ancak, 2003 yılında tahliye edildi. Çetinkaya, 1989'da ilk kez tutuklandı ve sonraki yıllarda çeşitli suçlamalarla birçok kez cezaevine girdi.