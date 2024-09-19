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İzmir’de başıboş köpeği dehşeti: Küçük Baran ölümden döndü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin 6 yaşındaki Baran Levent’e saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocuğa ani bir şekilde saldırdığı ve Baran’ın acı içinde kalakaldığı anlar net bir şekilde görüntülerde görülüyor. Olayda köpek, Baran’ın kafasına ve kulağına ciddi şekilde zarar verdi. Anne Özge Levent, çocuğunun kanlar içinde kalarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve köpeklerin toplatılması için yetkililere çağrıda bulunduğunu belirtti. Baran’ın yüzünde ve sırtında diş izleri bulunurken, aile köpeğin çevredeki diğer çocuklar içinde tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Olayın ardından güvenlik kameralarındaki görüntüler, köpeğin çocuk üzerindeki korkunç etkisini açıkça ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 19:29
İzmir’de başıboş köpeği dehşeti: Küçük Baran ölümden döndü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahipsiz köpeğin 6 yaşındaki çocuğa saldırıp yaralaması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay 13 Eylül'de Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıkan ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Baran Levent sokaktaki sahipsiz köpeği sevmek istedi. Ancak başıboş köpek bir anda küçük Baran'a saldırarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Levent'in kafasına ve kulağına dikiş atıldı.

"SEVERKEN BİR ANDA SALDIRDI"

Anne Özge Levent (27), AA muhabirine, oğlunun olay günü sokakta gördüğü köpeği sevdiğini söyleyerek, "Severken bir anda köpek saldırıyor. O esnada orada bulunan bir kişi, Baran'ı köpeğin ağzından kurtarıyor. Baran'ı kucağıma aldığımda kanlar içinde gördüm ve ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırdık. Şu an durumu biraz daha iyi." dedi.

Oğlunun kafasına 5 dikişi atıldığını, kulağında 1 santimlik yırtık oluştuğunu, yüzünde ve sırtında da diş izleri bulunduğunu dile getiren Levent, şöyle konuştu:

"Baran'ın tedavisiyle uğraştığım için şikayetçi olamadım ama en kısa sürede olacağım. Köpek sahipsiz. Büyükşehir ve Karabağlar belediyelerinden yardım istiyoruz. Okulun çevresinde çok köpek var ve bugün bir köpek okulun bahçesinde yatıyordu. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Bugün benim canım yandı, yarın başkasının canı yanabilir. Bu daha kötü sonuçlanabilirdi. İçim kaldırmadığı için güvenlik kamerası görüntülerinin tamamını izleyemedim."

Dede Cemal Levent (60) ise olay anını güvenlik kamerası görüntülerinde izleyerek büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Bunu ancak yaşayan bir anne, baba, dede anlayabilir. O görüntüleri izlerken adeta ciğerlerimiz söküldü. O derece canımız acıdı. Sonuna kadar şikayetçiyiz." dedi.

Köpeğin saldırısına uğrayan Baran Levent de hayvanları sevdiğini belirterek, "Hayvanları sevmeye devam etmeyeceğim çünkü beni ısırdı. Şu an bütün hayvanlardan korkuyorum." dedi.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Baran ve bir arkadaşının köpeği severek sokakta yürümesi, bu esnada köpeğin Baran Levent'e saldırması ve bir kişinin çocuğu kurtardıktan sonra kucağına alarak uzaklaşması yer aldı.

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