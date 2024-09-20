Eşinin cesediyle karakola gitmişti! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Sen bana 3 kez ’Boş ol’ dedin...! İşte istenen ceza

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucunda Durmaz hakkında iddianame hazırlandı.

30 BIÇAK DARBESİ ALDI

İddianamede Elif Durmaz'ın, 4'ü öldürücü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi aldığı anlatıldı.

Çiftin boşanma aşamasında olduğunu ve olaydan 10 günce Elif Durmaz'ın, Bekir Durmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığına yer verilen iddianamede, Bekir Durmaz'ın da bir arkadaşına, eşini kastederek, öldüreceği yönünde tehdit içeren mesaj attığının tespit edildiği belirtildi.

Bekir Durmaz, ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verdi.

İddianamede, Durmaz hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.