SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eşinin cesediyle karakola gitmişti! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin...! İşte istenen ceza

Konya'da geçtiğimiz aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. Boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı otomobilde oğlunun gözleri önünde bıçaklayan Bekir Durmaz, yanındaki cesetle polis merkezine giderek teslim olmuştu. Durmaz, kıskançlık krizine girdiğini ve yanındaki bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtmişti. Kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 14:40 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 14:50
Eşinin cesediyle karakola gitmişti! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Sen bana 3 kez ’Boş ol’ dedin...! İşte istenen ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konya'da 21 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında, Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Çiftçi Bekir Durmaz, seyir halindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilinde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin gözleri önünde bıçakladı.

Arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi.

CANSIZ BEDENİ İLE KARAKOLA GELDİ
Polis bölgede aracı bulmak için çalışma yaparken; Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi'ne geldi.

Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta oturan Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde; boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

"DAHA ÖNCE ÜZERİNE SEHBA FIRLATMIŞTIM"
Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın ikinci eşi olduğunu belirterek, "Elif, çocuklarla birlikte kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip, buluştuk. Bir hafta önce de boşanma davası açmıştım. İlk eşimden çocuğum olmadığı için 2003 yılında kuma olarak Elif'le imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladık. İlk eşimle ayrıldıktan 9 yıl sonra Elif'e resmi nikah kıydık. 3 çocuğumuz oldu. Geçmişte yine aldatma nedeniyle tartıştık, tokat atmıştım. Daha sonra yine aynı konu nedeniyle tartıştık ve üzerine sehpayı fırlatmıştım. Beni şikayet etti ve hakkımda uzaklaştırma kararı verildi. Alışverişten döndükten sonra yine bu konu yüzünden tartıştık. Bana başka birini sevdiğini söyledi. Tartışmamız büyüyünce de beni KADES'ten polis çağıracağını söyleyerek tehdit etti. Kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçağı arabayla seyir halindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.

Durmaz, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Dehşete düşüren olayda yeni gelişmeler yaşandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucunda Durmaz hakkında iddianame hazırlandı.

30 BIÇAK DARBESİ ALDI
İddianamede Elif Durmaz'ın, 4'ü öldürücü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi aldığı anlatıldı.

Çiftin boşanma aşamasında olduğunu ve olaydan 10 günce Elif Durmaz'ın, Bekir Durmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığına yer verilen iddianamede, Bekir Durmaz'ın da bir arkadaşına, eşini kastederek, öldüreceği yönünde tehdit içeren mesaj attığının tespit edildiği belirtildi.

Bekir Durmaz, ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verdi.

İddianamede, Durmaz hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Jandarma ve Emniyet’e yeni araç teslim töreninde önemli açıklamalar
Lübnan saldırısında oklar bu kez Norveç’te! İsrail bağı ortaya çıktı teknoloji uzmanı ortadan kayboldu
Narin Güran’ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?
Uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü! 20 milyar TL’lik suç serveti... Yakalandığı operasyon
Fred’den Galatasaray itirafı! Geçen seneki maçta...
İGDAŞ doğal gazda indirim kararını yargıya taşıdı! Akılalmaz bahaneler
İsrail askerleri şehit olan Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz: Nevzat üzerine yıkıyor
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini simülasyona oynattık! İşte kazanan ve goller
Halk TV yine yakalandı... İsmail Küçükkaya vatandaşa böyle müdahale etti: Tamam uzatmasın
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti: 12. sortide 12!
İsrail’den Lübnan’a bombardıman! O sınırı geçerse İngiliz ile karşılaşacak
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
TOKİ’den kampanya! Yüzde 25 indirim olacak
SON DAKİKA