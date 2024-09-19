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Ankara’da “ekmek kavgası” kanla bitti! 2 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde fırıncılık yapan iki aile arasında çıkan tartışma, iş anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanlı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:53 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:56
Ankara’da ekmek kavgası kanla bitti! 2 ölü, 4 yaralı

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Ankara'nın Kalecik ilçesinde fırıncı olan iki aile arasında çıkan kavgada Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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İKİ AİLE ARASINDA KANLI SON

Olay, Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

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