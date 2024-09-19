🌿 3) Küçük Detayları Hatırlarlar
Evcil hayvanınızın adını ya da sevdiğiniz kitabı hatırlayan biri, sizi hatırlanmaya değer bir birey olarak görüyor demektir.
🌿 4) Hayatınıza Gerçek İlgi Gösterirler
Sadece büyük olaylarla değil, günlük yaşamınızdaki detaylarla ilgilenmek, size olan saygının göstergesidir.
🌿 5) Yokluğunuzda Sizi Savunurlar
Arkanızdan size yönelik olumsuz bir şey söylendiğinde sizi savunuyorlarsa, bu kişinin size derin bir saygısı vardır.
🌿 6) Duygularını ve Düşüncelerini Size Emanet Ederler
Birinin size kişisel duygularını açması, size duyduğu güvenin ve saygının bir işaretidir.
🌿 7) Zamanınıza Değer Verirler
Size zamanında gelmek, planları iptal etmemek gibi eylemler, zamanınıza saygı duyduklarının göstergesidir.
🌿 8) Size Nezaket ve Anlayışla Davranırlar
Sonuç olarak, size sürekli nazik ve anlayışlı davranan biri, size olan saygısını açıkça gösteriyordur.