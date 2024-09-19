Birinin size saygı duyduğunu anlamanın yolları var mı? Evet, var! Bu işaretleri fark ederseniz, arkanızda size hayranlık duyan birinin olduğunu bilmek güzel olabilir. Size zamanında gelmeleri, hayatınıza ilgi göstermeleri ve arkanızdan sizi savunmaları, gizli saygının en güçlü işaretleri arasında.

Bu konuda uzman psikologlardan Dr. Lisa Feldman Barrett'in 2024 yılında yayımladığı makalesinde, saygının insanlar arasındaki iletişimde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Dr. Barrett, saygının yalnızca nezaketle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda duygusal bir derinlik ve bağlılık gösterdiğini vurgulamaktadır.

🌿 1) Konuştuklarından Daha Çok Dinlerler

Eğer bir kişi size tüm dikkatini veriyor, söylediklerinizi gerçekten dinliyorsa, size karşı büyük bir saygı duyuyordur.

🌿 2) Fikirlerinizi Değerli Bulurlar

Bir projeye dahil olmasanız bile fikirlerinizi soran biri, görüşlerinizi önemseyen ve size saygı duyan birisidir.