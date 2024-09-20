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Bahar Candan tahliye edildi! Nihal Candan apar topar telefona sarıldı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bahar Candan tahliye edildi. Hakkında 44 yıl hapis istenen Candan'ın tahliye edilmesi "Yargıda yaman çelişki" yorumlarına yol açtı. Nihal Candan ise tahliye haberi sonrası apar topar telefona sarıldı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 20:14 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 20:21
Bahar Candan tahliye edildi! Nihal Candan apar topar telefona sarıldı

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davada karar açıklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı.

İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti.

Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

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