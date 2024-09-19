Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten açıklama

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in küs olduğu kızı Dilan Çıtak, THY'nin Bodrumİstanbul seferini yapan uçağında kedisini pusetten çıkararak kucağına aldı. Kabin memurları, kendisini uyarınca çıldırdı. Görevlilere saldırdı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Çıtak, uçaktan polis eşliğinde indirildi. Bu kez polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum" dedi. Olaydan sonra ise sosyal medyadan "Kedim fenalaşmıştı. Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim. Çarptırıldığı gibi bir polisle tartışma yaşanmadı" diye skandal açıklama yaptı.

"BİR HİÇ İÇİN"

Bir süredir küs oldukları bilinen İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak, birbirini takip etmeyi bıraktı. Kavga sonrası İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den imalı paylaşım geldi. Şefkatli, "Bir hiç için bir sürü gürültü" notunu paylaştı. Kısa sürede paylaşımını silen Yasemin Şefkatli'nin bu harekete Dilan Çıtak'a gönderme olarak yorumlandı.