SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi!

İstanbul'un 3 ilçesinde yaşayanlar 19 saat boyunca su kesintisi yaşayacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 15:21 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 15:21
İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA