Eskişehir’de skandal görüntüler: Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti | Gözaltına alındı!

Eskişehir'de bir kadın oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.D.'yi darbetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Favziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile merkezine giden Y.C., oğluna rapor almak istediğini söyledi. Merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C.'nin oğluna misafir kaydı açarak muayene etti.