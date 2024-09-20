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Eskişehir'de skandal görüntüler: Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti | Gözaltına alındı!

Eskişehir'de bir kadın, oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.D.’yi darbetti. Anne Y.C., beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 17:03 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 17:06
Eskişehir’de skandal görüntüler: Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti | Gözaltına alındı!

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Eskişehir'de bir kadın oğluna rapor vermeyen kadın aile hekimi A.D.'yi darbetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Favziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile merkezine giden Y.C., oğluna rapor almak istediğini söyledi. Merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C.'nin oğluna misafir kaydı açarak muayene etti.

Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti

RAPOR ALAMAYINCA DOKTORA SALDIRDI
Çocuğun sağlık sorunu olmadığını belirleyen aile hekimi A.D. rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Y.C.'nin saldırısına uğradı. Aile hekimi A.D., başını evrak dolabına çarpıp yere düşerken, Y.C. yerde de hekime saldırısını sürdürdü. Sesleri duyan çalışanlar ve sıra bekleyen hastaların araya girmesi sonucu Y.C., odadan uzaklaştırıldı.

Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbetti

GÖZALTINA ALINDI
Beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.C.'yi gözaltına aldı. Aile hekimi A.D., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi Dr. A.D.'nin müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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