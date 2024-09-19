Çay ve kahve içenler dikkat! Çok şaşırtan yeni bir araştırma ortaya çıktı

Çay ve kahve tüketimiyle ilgili yapılan son araştırmalar, bu popüler içeceklerin sağlık üzerinde bilinenden çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.
Çay ve kahve tüketimiyle ilgili yapılan son araştırmalar, bu popüler içeceklerin sağlık üzerinde bilinenden çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.
☕ ÇAY VE KAHVE SEVERLERİ SEVİNDİREN ARAŞTIRMA SONUÇLARI!
Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden olan çay ve kahve, sağlığa etkileriyle sıkça gündeme geliyor. Son yapılan bir araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koyarak çay ve kahve tüketicilerini sevindirdi.
Çin ve İsveç'ten bilim insanları, düzenli çay ve kahve tüketiminin kardiyovasküler hastalıkların riskini azalttığını tespit etti.
🩺 Araştırmaya göre, günde üç fincan kahve veya beş fincan çay içen bireylerin hipertansiyon, felç ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riski %40 oranında azalıyor!
Özellikle kafein, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterdi. Ayrıca düzenli tüketicilerin kolesterol seviyelerinin daha düşük olduğu ve insülin direncinin iyileştiği gözlemlendi.
📊 Çin ve İsveç'ten bilim insanları tarafından yapılan bu kapsamlı araştırma, İngiltere Biobank verileri kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 300'den fazla kişi katıldı ve sağlık verileri 11 yıl boyunca takip edildi. Bu bulguların daha fazla araştırmayla desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Araştırmanın sonuçları The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlandı.