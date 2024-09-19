Çay ve kahve içenler dikkat! Çok şaşırtan yeni bir araştırma ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Çay ve kahve tüketimiyle ilgili yapılan son araştırmalar, bu popüler içeceklerin sağlık üzerinde bilinenden çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraflar: AA ☕ ÇAY VE KAHVE SEVERLERİ SEVİNDİREN ARAŞTIRMA SONUÇLARI! Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden olan çay ve kahve, sağlığa etkileriyle sıkça gündeme geliyor. Son yapılan bir araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koyarak çay ve kahve tüketicilerini sevindirdi.