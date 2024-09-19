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Bilim İnsanları Kırışıklığı Yok Eden Garip Bir Cilt Bakım Malzemesi Keşfetti!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yaşlanma karşıtı ürünlerin etkinliği üzerine odaklanırken, bilim insanları kırışıklıkları yok eden yeni bir cilt bakım malzemesi keşfetti. Uzmanlar, bu malzemenin cildin elastikiyetini artırarak ince çizgileri azaltabileceğini belirtiyor. Yeni buluş, cilt bakım dünyasında devrim yaratacak nitelikte.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:03 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 19:04
Bilim İnsanları Kırışıklığı Yok Eden Garip Bir Cilt Bakım Malzemesi Keşfetti!

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Bilim insanları, ciltteki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran devrim niteliğinde bir ürün keşfetti. Cilt yüzeyini yenileyen ve derin kırışıklıkları hedefleyen bu yeni formül, doğal bileşenler ile destekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ACS Omega dergisinde 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, balık bağırsak bakterilerinden elde edilen moleküller, cilt parlatma ve kırışıklık azaltma konusunda umut verici sonuçlar ortaya koydu. Kırmızı mercan balığı ve siyah başlı mercan balığından alınan 22 molekülün incelendiği çalışmada, bu moleküllerin tirozinaz ve kolajenaz enzimlerini inhibe ettiği ve cilt sağlığına olumlu katkılar sağlayabileceği belirtildi.

🌟 Bilim İnsanları, Cilt Parlatma ve Kırışıklık Azaltma İçin İlginç Yeni Bir Bileşen Keşfetti

Yeni bir araştırmaya göre, balık bağırsak bakterilerinin ürettiği moleküller, cilt bakımında kullanılabilecek potansiyele sahip ve kırışıklıkların yanı sıra cilt lekelerini azaltma etkisi gösterebilir. Bu bulgular, kozmetik ürünlerde doğal kaynakların kullanım alanını genişletiyor.

💧 Balık Bağırsağından Gelen Yeni Kozmetik Bileşen

Balık bağırsağı bakterilerinin ürettiği moleküller, laboratuvar ortamında yapılan hücre kültürü çalışmalarında cilt parlatıcı ve kırışıklık önleyici etkiler gösterdi. Bu durum, gelecekte cilt bakım ürünlerinde balık bağırsak bakterilerinden elde edilen moleküllerin kullanılabileceğini düşündürüyor.

🐟 İki Balık Türünden Gelen Güçlü Bakteriler

Araştırma, Batı Pasifik Okyanusu'nda bulunan kırmızı mercan balığı ve siyah başlı mercan balığının bağırsak mikroplarından gelen 22 molekülü inceledi. Bu moleküllerden üçü, hem melanin üretimini engelleyen tirozinaz enzimi hem de ciltte kırışıklıklara yol açan kolajen yıkımını önleyen kolajenaz enzimini inhibe etti.

Bu çalışma, Güney Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Hyo-Jong Lee ve Chung Sub Kim liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma, balık bağırsak bakterilerinden elde edilen moleküllerin cilt bakımında kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermiştir ve ACS Omega dergisinde yayımlanmıştır.

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