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Ali Sabancı, 13 ay önce geçirdiği tekne kazasını ilk kez anlattı

Ali Sabancı, 13 ay önce geçirdiği tekne kazasını ilk kez anlattı: Şu anda 52 yaşında değil, 13 aylık oldum. Artık hiçbir şeyi kafaya takmıyorum.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Ali Sabancı, 13 ay önce geçirdiği tekne kazasını ilk kez anlattı

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Esas Holding'in sahibi işadamı Ali Sabancı, geçen yıl 24 Ağustos'ta oğulları ve eşiyle birlikte tekne kazası yaptı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzü parçalandı. Kendisi günlerce komada kaldı. Ancak 3-4 ay sonra ayağa kalktı. Ve aradan 13 ay geçtikten sonra, o korkunç kazayı anlattı:
Ben bir hesaba göre 55 yaşındayım, bir hesaba göre 13 aylığım. Deniz motorunu ben sürüyordum. Kayaya çarptık. Eşimin suratı parçalandı. Kaza sonrası oradan tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum...

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