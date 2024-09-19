Ali Sabancı, 13 ay önce geçirdiği tekne kazasını ilk kez anlattı

Esas Holding'in sahibi işadamı Ali Sabancı, geçen yıl 24 Ağustos'ta oğulları ve eşiyle birlikte tekne kazası yaptı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzü parçalandı. Kendisi günlerce komada kaldı. Ancak 3-4 ay sonra ayağa kalktı. Ve aradan 13 ay geçtikten sonra, o korkunç kazayı anlattı:

Ben bir hesaba göre 55 yaşındayım, bir hesaba göre 13 aylığım. Deniz motorunu ben sürüyordum. Kayaya çarptık. Eşimin suratı parçalandı. Kaza sonrası oradan tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum...

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