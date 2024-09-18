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Aksaray’da aile içi şiddet trajedisi! Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da yaşanan aile içi şiddet vakası, trajik bir sonla bitti. Eşiyle yaşadığı kavganın ardından babasının evine sığınan kadını görmek isteyen koca, reddedilince silahla eşine saldırdı. Kadın, babasıyla birlikte evden çıktığı sırada kocasının silahlı saldırısına uğradı. Kocanın eşine kurşun yağdırmasının ardından, olayı gören kayınbaba damadına ateş açtı. Sağlık ekipleri karı kocayı hastaneye kaldırırken, kayınbaba olayın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri geniş çaplı arama çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 01:37 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 01:37
Aksaray’da aile içi şiddet trajedisi! Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

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Aksaray'da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakıma alındı.

Olay, Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen karısı Fadimana Ok ile görüşmek istedi.

KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı.

KIZINI KANLAR İÇİNDE YERDE GÖREN BABA DAMADINI VURDU

Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN KAYINBABA İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.'nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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