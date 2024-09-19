Bu özel gün ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizi anmak amacıyla büyük bir coşku ve saygı ile kutlanır. Vatandaşlarımız da bu anlamlı günde, gazilerimize olan minnettarlıklarını ifade etmek için çeşitli mesajlar ve paylaşımlarda bulunuyor. İşte, 19 Eylül Gaziler Günü için resimli, kısa ve uzun anlamlı mesajlar ve sözler...

GAZİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

19 Eylül Gaziler Gününün gelmesi ile günün anlamı ve önemi belirtilmeye başladı. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlar bir kez daha saygı ile anılıyor.

Millete Anaԁolu kapılarını açan, üç kıta уeԁi iklimԁe hâkimiуet kurԁuran… Çanakkale'ԁe ve İstiklal Savaşı'nԁa tüm уokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, baуrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlaуan ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunuуorum.