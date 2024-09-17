PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Otomobil önce ağaca çarptı sonra takla attı! Sürücü ölümden döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce ağaca çarptı ardından takla atarak tarlaya devrildi. Adeta ölümden dönen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:50 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:50
Otomobil önce ağaca çarptı sonra takla attı! Sürücü ölümden döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra takla attı. Tarlaya devrilen sürücü ölümden döndü.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 41 SR 268 plakalı otomobil Koçhisar köyü yakınlarında kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Savrulmaya başlayan otomobil tarla içindeki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 85 metre sürüklenen otomobil daha sonra tarlaya devrildi. Ölümden dönen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
Türk Telekom
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! Evde mi katledildi?
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon’dan dikkat çeken MOSSAD sözleri
Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor
Meteoroloji uyarmıştı! Artvin Arhavi ve Hopa’da kuvvetli yağış sonrası yol çöktü | Yeni uyarı geldi: Dikkat! 3 gün daha devam edecek
SON DAKİKA