Dilan Polat paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Tam 10 ay cezaevinde kalan ikili, birer hafta arayla serbest bırakıldı. Sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat cezaevinde geçirdiği günleri anlattı... Bir takipçisinin "içeride neler yaşadın" sorusunu cevapladı: İlaçlarla ayakta durmaya çalıştım. 46 kiloya kadar düştüm. Şu anda 49 kilodayım. Beni seven insanlar 'hiç konuşma' diyor. Milan'ı okula kayıt ettirdiğim günleri rüyalarımda görürdüm. İçerideyken kızım ile oğlunu çok özledim. Görüşler 1 saatti, cam arkasında. Her koğuşa dönerken bayılırdım yerlerde...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN