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Dilan Polat paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Cezaevinde 46 kiloya kadar düştüğünü belirten Dilan Polat, “Şu anda 49 kiloyum, hapishane günleri çok zor geçti” dedi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Dilan Polat paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Tam 10 ay cezaevinde kalan ikili, birer hafta arayla serbest bırakıldı. Sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat cezaevinde geçirdiği günleri anlattı... Bir takipçisinin "içeride neler yaşadın" sorusunu cevapladı: İlaçlarla ayakta durmaya çalıştım. 46 kiloya kadar düştüm. Şu anda 49 kilodayım. Beni seven insanlar 'hiç konuşma' diyor. Milan'ı okula kayıt ettirdiğim günleri rüyalarımda görürdüm. İçerideyken kızım ile oğlunu çok özledim. Görüşler 1 saatti, cam arkasında. Her koğuşa dönerken bayılırdım yerlerde...

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