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Ankara’da kafa kafaya facia! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:34 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:34
Ankara’da kafa kafaya facia! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Ç. idaresindeki 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut-Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattına ait yolcu minibüsüyle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, minibüs şoförü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Kazadan kaynaklanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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