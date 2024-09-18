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Adıyaman’da korkunç olay! Elektrik direğinde asılı ceset bulundu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir elektrik direğinde asılı halde bulunan erkek cesedi, köylüler tarafından fark edilerek jandarmaya bildirildi. Cenazenin otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 18:23 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 18:23
Adıyaman’da korkunç olay! Elektrik direğinde asılı ceset bulundu

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Adıyaman'da Gerger ilçesinde elektrik direğinde asılı erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde Nakışlı Köyü mera alanında bulunan bir elektrik direğinde asılı erkek cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri erkek cesedini bulunduğu yerden indirerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Recep Boztemir (33) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Cenaze tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Boztemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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