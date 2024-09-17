Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-09-18
Saat:01:38:40 TSİ
Enlem:38.22639 N
Boylam:38.6275 E
Derinlik:9.58 km
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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.38'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-18 01:50:43 38.21361 38.63028 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:47:44 38.21778 38.63083 11.82 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:44:08 39.15667 25.91806 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-18 01:38:40 38.21694 38.62167 8.15 MW 4.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:15:46 39.00194 38.94861 7.0 ML 1.2 Çemişgezek (Tunceli)
2024-09-18 01:09:50 38.27333 38.77472 7.19 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 00:20:34 38.14472 38.56028 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-09-18 00:08:58 39.65667 38.68111 6.89 ML 2.3 Kemah (Erzincan)
2024-09-18 00:08:57 38.85472 27.73944 4.75 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2024-09-17 22:51:58 40.76139 37.01944 6.91 ML 1.4 Akkuş (Ordu)
2024-09-17 22:51:30 38.285 38.83583 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-17 22:51:28 35.42583 28.14222 36.17 ML 2.4 Akdeniz - [133.86 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-17 22:24:30 38.50944 36.13278 4.16 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-09-17 22:23:24 39.56139 26.01194 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-17 21:46:22 38.90417 27.72306 7.03 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-09-17 21:30:54 38.13972 36.83778 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-17 21:17:38 36.09833 30.68917 37.77 ML 2.6 Akdeniz - [34.60 km] Kumluca (Antalya)
2024-09-17 20:58:36 38.98167 27.64389 7.1 ML 1.5 Akhisar (Manisa)