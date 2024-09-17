PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Malatya’da gece yarısı AFAD duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 01:54 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 02:12
Malatya’da gece yarısı AFAD duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.38'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-18 01:50:43 38.21361 38.63028 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:47:44 38.21778 38.63083 11.82 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:44:08 39.15667 25.91806 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-18 01:38:40 38.21694 38.62167 8.15 MW 4.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:15:46 39.00194 38.94861 7.0 ML 1.2 Çemişgezek (Tunceli)
2024-09-18 01:09:50 38.27333 38.77472 7.19 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 00:20:34 38.14472 38.56028 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-09-18 00:08:58 39.65667 38.68111 6.89 ML 2.3 Kemah (Erzincan)
2024-09-18 00:08:57 38.85472 27.73944 4.75 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2024-09-17 22:51:58 40.76139 37.01944 6.91 ML 1.4 Akkuş (Ordu)
2024-09-17 22:51:30 38.285 38.83583 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-17 22:51:28 35.42583 28.14222 36.17 ML 2.4 Akdeniz - [133.86 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-17 22:24:30 38.50944 36.13278 4.16 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-09-17 22:23:24 39.56139 26.01194 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-17 21:46:22 38.90417 27.72306 7.03 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-09-17 21:30:54 38.13972 36.83778 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-17 21:17:38 36.09833 30.68917 37.77 ML 2.6 Akdeniz - [34.60 km] Kumluca (Antalya)
2024-09-17 20:58:36 38.98167 27.64389 7.1 ML 1.5 Akhisar (Manisa)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
Türk Telekom
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! Evde mi katledildi?
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon’dan dikkat çeken MOSSAD sözleri
Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor
Meteoroloji uyarmıştı! Artvin Arhavi ve Hopa’da kuvvetli yağış sonrası yol çöktü | Yeni uyarı geldi: Dikkat! 3 gün daha devam edecek
SON DAKİKA