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Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz evine döndü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5), 1 saat sonra evine döndü. Ediz'in bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 17:04 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:28
Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz evine döndü

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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'yi yasa boğarken bu kez de Çanakkale Biga'da bir çocuk kayboldu.

5 yaşındaki Ediz Taşkan nerede?

NEREDESİN EDİZ?
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

BELEDİYEDEN ANONS
İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu.

ÜZERİNDE NE VARDI?

Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

1 BUÇUK SAAT SONRA EVİNE DÖNDÜ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5), 1 saat sonra evine döndü. Ediz'in bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

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