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Narin Güran cinayetinde kara kutu Hediye yenge mi?

Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran’ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin sır perdesinin aralanması bekleniyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Narin Güran cinayetinde kara kutu Hediye yenge mi?

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefonlaştığı ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı.

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NARİN'İN KAYBOLDUĞU SAATLERDE EVE GELMİŞ
Anne Yüksel Güran ise ifadesinde, Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı. Anne Yüksel "Hediye'nin ilk evime gelişi ile ikinci evime gelişi dinamonun su deposunu doldurma süresi kadardır. Çünkü Hediye bana "Senin evine ilk geldiğimde siz uyuyordunuz, dinamonun şalterini açtım depo dolana kadar, şimdi şalteri kapattım ve size geldim" dedi. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında. Evleri birbirine yakındır. Hediye'nin 4 çocuğu vardır. Hediye geldiğinde biraz oturup sohbet ettik. Muhammet uyuyordu" dedi.

KOCASI WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNİ SİLMİŞTİ
Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kur'an kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran, arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı. Ayrıca Fuat Güran'ın Whatsapp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.

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18 DAKİKANIN SIRRI DİYARBAKIR'DA
Narin Güran'ın cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafeyi, DHA muhabiri, otomobille 7 dakikada katetti. Narin'in en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Nevzat Bahtiyar'ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda, yolda harcanan zaman çıkarıldığında kalan 18 dakikadaki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

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