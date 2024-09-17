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Manisa'da deprem mi oldu? 17 Eylül az önce nerede deprem oldu? İzmir, Aydın...

Son dakika haberine göre, Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 14.22'de gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 14:33 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 15:13
Manisa’da deprem mi oldu? 17 Eylül az önce nerede deprem oldu? İzmir, Aydın...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-17 14:22:57 38.95083 27.7175 17.73 ML 4.0 Akhisar (Manisa) Detay
2024-09-17 13:17:07 39.51389 28.23444 6.88 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-09-17 12:57:15 38.27028 25.52 7.65 ML 1.4 Ege Denizi - [64.16 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-09-17 12:43:20 39.66028 29.47333 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-09-17 12:04:48 38.60611 39.12306 7.17 ML 1.5 Merkez (Elazığ) Detay
2024-09-17 10:20:07 39.44639 33.45028 7.0 ML 0.9 Çelebi (Kırıkkale) Detay
2024-09-17 10:03:50 37.95917 27.21167 7.2 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] Selçuk (İzmir) Detay
2024-09-17 09:57:55 39.105 40.28861 12.64 ML 2.5 Merkez (Bingöl) Detay
2024-09-17 09:47:07 39.62389 40.43389 7.02 ML 2.0 Tercan (Erzincan) Detay
2024-09-17 09:43:13 38.33472 27.16806 7.1 ML 1.5 Gaziemir (İzmir) Detay
2024-09-17 09:38:55 39.19167 34.13611 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-09-17 09:37:55 39.17056 34.12389 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-09-17 09:11:58 39.18056 42.10111 33.68 ML 1.7 Bulanık (Muş) Detay
2024-09-17 08:09:07 38.04028 37.66333 9.69 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

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