Manisa’da deprem mi oldu? 17 Eylül az önce nerede deprem oldu? İzmir, Aydın...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL!
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-09-17 14:22:57
|38.95083
|27.7175
|17.73
|ML
|4.0
|Akhisar (Manisa)
|Detay
|2024-09-17 13:17:07
|39.51389
|28.23444
|6.88
|ML
|1.7
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2024-09-17 12:57:15
|38.27028
|25.52
|7.65
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [64.16 km] Çeşme (İzmir)
|Detay
|2024-09-17 12:43:20
|39.66028
|29.47333
|7.0
|ML
|1.2
|Tavşanlı (Kütahya)
|Detay
|2024-09-17 12:04:48
|38.60611
|39.12306
|7.17
|ML
|1.5
|Merkez (Elazığ)
|Detay
|2024-09-17 10:20:07
|39.44639
|33.45028
|7.0
|ML
|0.9
|Çelebi (Kırıkkale)
|Detay
|2024-09-17 10:03:50
|37.95917
|27.21167
|7.2
|ML
|1.7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] Selçuk (İzmir)
|Detay
|2024-09-17 09:57:55
|39.105
|40.28861
|12.64
|ML
|2.5
|Merkez (Bingöl)
|Detay
|2024-09-17 09:47:07
|39.62389
|40.43389
|7.02
|ML
|2.0
|Tercan (Erzincan)
|Detay
|2024-09-17 09:43:13
|38.33472
|27.16806
|7.1
|ML
|1.5
|Gaziemir (İzmir)
|Detay
|2024-09-17 09:38:55
|39.19167
|34.13611
|7.0
|ML
|0.8
|Merkez (Kırşehir)
|Detay
|2024-09-17 09:37:55
|39.17056
|34.12389
|7.0
|ML
|0.9
|Merkez (Kırşehir)
|Detay
|2024-09-17 09:11:58
|39.18056
|42.10111
|33.68
|ML
|1.7
|Bulanık (Muş)
|Detay
|2024-09-17 08:09:07
|38.04028
|37.66333
|9.69
|ML
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)