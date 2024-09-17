HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kritik uyarı! Kışlıklarınızı çıkarın! Günlerce sürecek! Artvin Rize ve Trabzon için alarm verildi

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
17 Eylül Salı Hava Durumu
18 Eylül Çarşamba Hava Durumu
19 Eylül Çarşamba Hava Durumu
20 Eylül Cuma Hava Durumu
21 Eylül Cumartesi Hava Durumu