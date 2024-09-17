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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kritik uyarı! Kışlıklarınızı çıkarın! Günlerce sürecek! Artvin Rize ve Trabzon için alarm verildi

Yurtta etkili olan yağışlı hava dalgası ile bazı bölgelerde sıcaklıkların 6 derece birden düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimi dolayısıyla hastalık riskine karşı uyarırken, Meteoroloji Artvin ve Rize için "turuncu", Trabzon içinse "sarı" alarm uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:36 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:39
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kritik uyarı! Kışlıklarınızı çıkarın! Günlerce sürecek! Artvin Rize ve Trabzon için alarm verildi

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Avrupa'da geçe haftadan itibaren aniden düşen hava sıcaklıkları sellere yol açarken, soğuk hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladı.

Yurt genelince hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesi hafta sonuna yağışlı havanın etkili olacak

Bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SU BASKININA DİKKAT
İstanbul'da yağışlı havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı kaydedildi.

Bu iller için su baskını ve sel uyarısı yapılırken, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Özellikle geceleri hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimlerinin gribal enfeksiyona yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN VE BAYBUR'TA SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Erzincan ve Bayburt'ta sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

17 Eylül Salı Hava Durumu17 Eylül Salı Hava Durumu

18 Eylül Çarşamba Hava Durumu18 Eylül Çarşamba Hava Durumu

19 Eylül Çarşamba Hava Durumu19 Eylül Çarşamba Hava Durumu

20 Eylül Cuma Hava Durumu20 Eylül Cuma Hava Durumu

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