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Yağmur sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye ulaştı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:30 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:30
Yağmur sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

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İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Yağmur sonrası İstanbul'da trafik kilit!

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ YAVAŞ İLERLİYOR
Yağışın da aralıklarla bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğü kentte, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.

Kara yolun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır ilerliyor. Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yollarında ve Bağcılar, Esenler arasında yoğun ilerliyor.

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞTE YOĞUNLUK ARTTI
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışın da etkisiyle sürücüler yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu Ataşehir, Maltepe, Erenköy, Bostancı, Kadıköy mevkilerinde de trafik yavaş seyrediyor.

Sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye ulaştı.

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