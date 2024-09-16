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Konya'da şüpheli son: 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

Narin Güran'ın katilleri aranırken Konya'dan kan donduran bir ölüm haberi geldi. Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 12:34 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:34
Konya’da şüpheli son: 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

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Narin Güran'ın katilleri aranırken Konya'dan kan donduran bir ölüm haberi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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