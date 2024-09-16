Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!

GARİP OLAYLAR SERİSİ
R.A.'nın tutuklanma gerekçesinde yer alan JASAT tutanağına göre, köyde Narin kaybolduktan sonra birçok garip olaylar serisi yaşandı. Bunların başında hedef saptırma maksatlı yapılan suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler yer aldı. İşte dosyadaki JASAT tutanağına göre yapılan eylemler:
* Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı
* Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.
* Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı.
* İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunuldu.
* Yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildi.
* Yapılan bu eylemlerle jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı.
AİLE ÜYELERİ YANILTTI
JASAT tutanağına göre, Narin'in kaybolmasının ardından yaşandığı belirtilen garip olayların birçoğu tutuklanan aile fertlerinin de aralarında bulunduğu Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinden 6 kişinin o güne ait telefon aramaları, WhatsApp aramaları ve yazışmalarını da silmesi, ailenin Narin'in bulunmasını zorlaştırmak için atılan adımlar olduğunu ortaya koydu.
Nevzat Bahtiyar
ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VEREN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına kararverildi. Bu kapsamda Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli dün sabah gözaltına alındı. ZanlılarınNarin'in kaybolduktansonrasoruşturmayayön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.
Ağabey Enes Güran
"ANNESİ NARİN'İ KURTARMAK İÇİN OĞLU ENES'İ ISIRDI" İDDİASI
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 19 gün sonra derede bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran soruşturması devam ederken, cesedin bulunmasının ardından yapılan çalışmalarda, ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i boğmaya çalıştığı sırada anne Yüksel Güran'ın kızını kurtarmak için oğlunu ısırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.