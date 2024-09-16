Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!

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Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, olayın üzerinden yaklaşık 25 güngeçmesine rağmen olayın tam olarak aydınlatılamaması dikkat çekiyor. Bunda, köyde Narin'in kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarını zorlaştıran bazı garip olayların ve köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.

KÖYLÜLER NEYİ GİZLİYOR Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'in ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimali de giderek artıyor. Aracında Narin'in DNA'sı bulunduğu için tutuklanan amca Salim Güran, çelişkili ifadelerine rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Cinayete ilişkin tek itiraf, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini amca Güran'dan alıp dereye attığı yönündeki ifadeden oluşuyor. Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi. Salim Güran'ın işçisi olan ve Güran ile mesajları ortaya çıkan 15 yaşındaki R.A.'nın önceki gün Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, tutuklanma gerekçesinde, Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bazı kişilerin hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığının anlaşıldığı kaydedildi.