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Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar'ın evinde!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir detay daha ortaya çıktı. JASAT tutanaklarında aile üyeleri de dahil olmak üzere köylünün güvenlik güçlerini çeşitli olaylarla yanıltmaya çalıştığı ifade edilirken Narin Güran'ın taşındığı çuvalın serisi Nevzat Bahtiyar'ın evinden çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 07:04
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!

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Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, olayın üzerinden yaklaşık 25 güngeçmesine rağmen olayın tam olarak aydınlatılamaması dikkat çekiyor. Bunda, köyde Narin'in kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarını zorlaştıran bazı garip olayların ve köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.

KÖYLÜLER NEYİ GİZLİYOR

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'in ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimali de giderek artıyor. Aracında Narin'in DNA'sı bulunduğu için tutuklanan amca Salim Güran, çelişkili ifadelerine rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Cinayete ilişkin tek itiraf, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini amca Güran'dan alıp dereye attığı yönündeki ifadeden oluşuyor. Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi. Salim Güran'ın işçisi olan ve Güran ile mesajları ortaya çıkan 15 yaşındaki R.A.'nın önceki gün Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, tutuklanma gerekçesinde, Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bazı kişilerin hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

NARİN'İN TAŞINDIĞI ÇUVALIN SERİSİ NEVZAT'IN EVİNDE ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile daha ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı. Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu. Buna göre, Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

GARİP OLAYLAR SERİSİ

R.A.'nın tutuklanma gerekçesinde yer alan JASAT tutanağına göre, köyde Narin kaybolduktan sonra birçok garip olaylar serisi yaşandı. Bunların başında hedef saptırma maksatlı yapılan suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler yer aldı. İşte dosyadaki JASAT tutanağına göre yapılan eylemler:

* Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı

* Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

* Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı.

* İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunuldu.

* Yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildi.

* Yapılan bu eylemlerle jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

AİLE ÜYELERİ YANILTTI

JASAT tutanağına göre, Narin'in kaybolmasının ardından yaşandığı belirtilen garip olayların birçoğu tutuklanan aile fertlerinin de aralarında bulunduğu Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinden 6 kişinin o güne ait telefon aramaları, WhatsApp aramaları ve yazışmalarını da silmesi, ailenin Narin'in bulunmasını zorlaştırmak için atılan adımlar olduğunu ortaya koydu.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VEREN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına kararverildi. Bu kapsamda Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli dün sabah gözaltına alındı. ZanlılarınNarin'in kaybolduktansonrasoruşturmayayön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Ağabey Enes GüranAğabey Enes Güran

"ANNESİ NARİN'İ KURTARMAK İÇİN OĞLU ENES'İ ISIRDI" İDDİASI

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 19 gün sonra derede bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran soruşturması devam ederken, cesedin bulunmasının ardından yapılan çalışmalarda, ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i boğmaya çalıştığı sırada anne Yüksel Güran'ın kızını kurtarmak için oğlunu ısırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Anne Yüksel GüranAnne Yüksel Güran

DİŞ İZİ ÖRNEĞİ ALINDI

Bu iddialar üzerine soruşturmayı yürüten savcılık anne Güran'dan diş modeli aldırdı. Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden anneden alınan diş izi örnekleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Burada yapılacak olan incelemelerden sonra diş izi düğümü çözülecek. İzlerin anneye ait çıkması halinde soruşturmanın seyri de önemli ölçüde değişecek. Daha önce ağabeyde tespit edilen diş izleri üzerinde yapılan incelemede, izlerin Narin'e ait olmadığı belirlenmişti. Bu arada, olay günü anne Yüksel Güran ile Narin'in yengesi Hediye Güran'ın Enes'e müdahale ettiği iddiasıyla yenge gözaltına alınmıştı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya çekilen 'suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklu amca Fuat Günay'ın eşi Hediye Güran için ek gözaltı kararı alındı.

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