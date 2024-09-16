HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nden yapılan yeni tahminlere göre Kastamonu, Sinop ve Çankırı sarı kodla uyarıldı. Öte yandan Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı açıklanırken yağışların etkisiyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise yağış için saat verildi. İşte detaylar…

2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ, 29°C

Parçalı bulutlu