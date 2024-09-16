HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni açıklamada 3 ile sarı kodlu uyarı verilirken İstanbul'a da yağış için saat verildi. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni tahminlere göre Kastamonu, Sinop ve Çankırı sarı kodla uyarıldı. Öte yandan Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı açıklanırken yağışların etkisiyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise yağış için saat verildi. İşte detaylar…
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR, 25°C
Az bulutlu
İZMİR, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 28°C
Az bulutlu