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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni açıklamada 3 ile sarı kodlu uyarı verilirken İstanbul'a da yağış için saat verildi. İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:08 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 07:22
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni tahminlere göre Kastamonu, Sinop ve Çankırı sarı kodla uyarıldı. Öte yandan Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı açıklanırken yağışların etkisiyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise yağış için saat verildi. İşte detaylar…

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak? 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ, 29°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak? 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 25°C

Az bulutlu

İZMİR, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 28°C

Az bulutlu

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