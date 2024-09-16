Narin Güran cinayeti, Tavşantepe Köyü ve sistematik delil karartma! JASAT tutanaklarında flaş detaylar! Battaniye orada mı yakıldı?

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde dereye atılmış şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunmaması için aile bireyleri dahil tüm köy resmen delil karartmış. JASAT raporlarına göre aile bireyleri birçok sahte ihbarda bulunup güvenlik güçlerini yanılttı. Amca Fuat, telefonla konuşur gibi yapıp jandarma konuşmalarını dinledi. Öte yandan ailenin üst aklı olarak bilinen A.R.G.'nin tarlasında kasıtlı çıkarılan yangında Narin'in sarılı olduğu iddia edilen ve bulunamayan battaniyenin yakıldığı üzerinde duruluyor. İşte Narin Güran soruşturmasında yaşananlar...