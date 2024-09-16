Narin Güran cinayeti, Tavşantepe Köyü ve sistematik delil karartma! JASAT tutanaklarında flaş detaylar! Battaniye orada mı yakıldı?

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde dereye atılmış şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunmaması için aile bireyleri dahil tüm köy resmen delil karartmış. JASAT raporlarına göre aile bireyleri birçok sahte ihbarda bulunup güvenlik güçlerini yanılttı. Amca Fuat, telefonla konuşur gibi yapıp jandarma konuşmalarını dinledi. Öte yandan ailenin üst aklı olarak bilinen A.R.G.'nin tarlasında kasıtlı çıkarılan yangında Narin'in sarılı olduğu iddia edilen ve bulunamayan battaniyenin yakıldığı üzerinde duruluyor. İşte Narin Güran soruşturmasında yaşananlar...
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.
Narin Güran cinayetinde arabasında DNA bulunan muhtar amca Salim Güran tutuklanmıştı. Ardından gözaltına alınan 25 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar, "Muhtar Salim bana 'Arif'in kızını öldürdüm. 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan anne Yüksek ve ağabey Enes Güran da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.