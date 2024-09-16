Birisi bu 10 davranışı sergiliyorsa sizi gizlice seviyor olabilir!

Eğer birisi, kollarınızı nasıl bağladığınız, yaptığınız ifadeler veya hatta nasıl güldüğünüz gibi hareketlerinizi taklit ediyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Bu, onların sizinle bağlantı kurma şeklidir.

Birisini sevdiğimizde, genellikle bilinçaltında hareketlerimizi ve beden dilimizi taklit ederiz. Bu, beynimize yerleşmiş ince bir iltifat biçimidir.

4) Sizi Sıkça Kandırırlar

Okul bahçesindeki çocukluk aşıkları gibi, bir çocuk kıza kızarken veya bir kız çocuğu çocuğu alay ederken, aslında birbirlerini sevdikleri için böyle yaparlar. Bu davranış yaşlandığımızda da son bulmaz.

Eğer biri sürekli sizi kandırıyor veya sizinle şaka yapıyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Alay etmek, genellikle dikkat çekme ve özel bir bağ kurma yoludur.

Ancak, bu alay etmenin hafif yürekli olması ve hakaret etmeyip, saygılı olması önemlidir.

5) Anlamlı İltiler Verirler

İltifatlar güzeldir, değil mi? Ama "Bugün güzel görünüyorsun" ile "O durumu nasıl hallettiğini takdir ediyorum" arasında fark var.

Birisi, sizin yaptıklarınızı, karakterinizi ve değerlerinizi takdir eden özel ve anlamlı iltifatlar veriyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Sizi gözlemliyorlar ve gördüklerinden hoşlanıyorlar.

6) Refahınıza Önem Verirler

Birinin gizlice sizi beğendiğinin en içten işaretlerinden biri, sizin iyiliğinize gerçekten önem vermeleridir.

Geceleri evinize güvenle dönebildiğinizi sormak. Üzgün olduğunuzda bunu fark edip sizi neşelendirmek için çabalamak. Büyük bir sunumunuz olduğunda başarılar dilemek.

Birisi gerçekten sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğu kadar önemsiyorsa, bu onların sizin için duyduğu hislerin bir göstergesidir.