Birisi bu 10 davranışı sergiliyorsa sizi gizlice seviyor olabilir!

3) Hareketlerinizi Taklit Ederler
Birisini sevdiğimizde, genellikle bilinçaltında hareketlerimizi ve beden dilimizi taklit ederiz. Bu, beynimize yerleşmiş ince bir iltifat biçimidir.
Eğer birisi, kollarınızı nasıl bağladığınız, yaptığınız ifadeler veya hatta nasıl güldüğünüz gibi hareketlerinizi taklit ediyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Bu, onların sizinle bağlantı kurma şeklidir.
4) Sizi Sıkça Kandırırlar
Okul bahçesindeki çocukluk aşıkları gibi, bir çocuk kıza kızarken veya bir kız çocuğu çocuğu alay ederken, aslında birbirlerini sevdikleri için böyle yaparlar. Bu davranış yaşlandığımızda da son bulmaz.
Eğer biri sürekli sizi kandırıyor veya sizinle şaka yapıyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Alay etmek, genellikle dikkat çekme ve özel bir bağ kurma yoludur.
Ancak, bu alay etmenin hafif yürekli olması ve hakaret etmeyip, saygılı olması önemlidir.
5) Anlamlı İltiler Verirler
İltifatlar güzeldir, değil mi? Ama "Bugün güzel görünüyorsun" ile "O durumu nasıl hallettiğini takdir ediyorum" arasında fark var.
Birisi, sizin yaptıklarınızı, karakterinizi ve değerlerinizi takdir eden özel ve anlamlı iltifatlar veriyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Sizi gözlemliyorlar ve gördüklerinden hoşlanıyorlar.
6) Refahınıza Önem Verirler
Birinin gizlice sizi beğendiğinin en içten işaretlerinden biri, sizin iyiliğinize gerçekten önem vermeleridir.
Geceleri evinize güvenle dönebildiğinizi sormak. Üzgün olduğunuzda bunu fark edip sizi neşelendirmek için çabalamak. Büyük bir sunumunuz olduğunda başarılar dilemek.
Birisi gerçekten sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğu kadar önemsiyorsa, bu onların sizin için duyduğu hislerin bir göstergesidir.
7) Size Açılırlar
Bir arkadaşımın hayatının daha derin yönlerini benimle paylaşmaya başladığını asla unutamam. Hayallerinden, korkularından ve hatta aile sorunlarından bahsederdi. İlk başta sadece konuşmaya ihtiyaç duyduğunu düşündüm. Ama sonra bunun, bana güvendiğini ve yakın hissettiğini göstermenin bir yolu olduğunu fark ettim.
Birisi hayatlarının daha derin yönlerini sizinle paylaşıyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Size açılarak, insanların pek çok görmediği bir tarafını gösteriyorlar.
8) Sizinle Tartışırlar
Bu biraz garip gelebilir, ama dinleyin. Birisi sizinle sıkça tartışıyorsa veya görüşlerinizi sorguluyorsa, bu düşmanlık işareti olmayabilir. Aslında, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir.
Neden mi? Çünkü sizin görüşlerinize değer verdiklerini ve onları anlamak için zaman ayırdıklarını gösterir. Her şeyi pasif bir şekilde kabul etmiyorlar, hatta bu bazen anlaşmazlığa yol açabiliyor.
Elbette, bu sürekli tartışma veya kötü niyetli bir kavga değildir. Sağlıklı bir tartışma, iki tarafın da birbirinin bakış açılarına saygı gösterdiği bir durumdur.
9) Görünüşünüzdeki Değişiklikleri Fark Ederler
Görünüşünüzde bir değişiklik yaptığınızda - belki yeni bir saç kesimi, farklı bir kıyafet tarzı veya makyajınızdaki ince bir değişiklik - birisi hemen fark ederse, bu güzel bir duygu, değil mi?
Birisi görünüşünüzdeki detaylara dikkat ediyorsa, bu, gizlice sizi beğenebileceğinin bir işareti olabilir. Size yönelik küçük değişiklikleri fark edebiliyorlar.
10) Beden Dilleri Size Açık Olur
Her şeyin üstünde, birisinin gizlice sizi beğendiğinin en güvenilir işaretlerinden biri beden dilidir. Birisini beğendiğimizde, doğal olarak bedenimizi onlara doğru yönlendiririz. Bu, ilgi ve bağlantı gösterme biçimimizdir.
Birisi konuşmalar sırasında sürekli size dönüyorsa, göz teması kuruyorsa ve konuştuğunuzda size doğru eğiliyorsa, bu onların size karşı bir çekim hissettiğinin bir işareti olabilir.