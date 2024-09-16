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Emeklilikte saksılara ekiyor, 4 mevsim hasatla servet kazanıyor!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, emeklilik sonrası hayatını tarım ve bahçeciliğe adadı. Bankacılık kariyerinin ardından doğaya yönelen Göç, kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve fidanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Emeklilikte aktif kalmanın ve üretmenin önemine inanan Göç, bu sayede hem hobisini sürdürüyor hem de gelir elde ediyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:23 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:23
Emeklilikte saksılara ekiyor, 4 mevsim hasatla servet kazanıyor!

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Yunus Göç, özellikle saksıda yetiştirdiği meyve fidanlarıyla tanınıyor. Fıstıkçamı başta olmak üzere kayısı, kiraz ve elma gibi çeşitli meyve fidanlarını saksılarda yetiştiriyor. Bu yöntemle aynı yıl içinde meyve almanın mümkün olduğunu belirten Göç, "Saksıda meyve fidanı yetiştirmek, her mevsim dikim ve hasat imkanı sunuyor" diyor.

Saksıda yetiştirdiği meyve fidanlarını satarak ek gelir elde eden Göç, bu sayede ekonomiye de katkı sağlıyor. Ürünlerini özenle tek tek saksılara dikerek satışa sunan emekli bankacı, bu iş modelinin herkes tarafından uygulanabileceğini belirtiyor. Göç, "Hem doğayla iç içe olmak hem de gelir elde etmek mümkün" ifadelerini kullanıyor.

Tarım Sektörüne Yeni Bir Soluk

Yunus Göç'ün girişimi, Burhaniye tarım sektörü için de örnek teşkil ediyor. Saksıda meyve fidanı yetiştirmenin potansiyelini gösteren Göç, bu alana ilgi duyanlar için ilham kaynağı oluyor. Tarım ve bahçe işlerine duyduğu tutku sayesinde emeklilik dönemini aktif ve verimli bir şekilde geçiren Göç, "Emeklilik, yeni başlangıçlar için bir fırsattır" mesajını veriyor.

Hobiden Profesyonelliğe Uzanan Yolculuk

Göç'ün hikayesi, hobilerin nasıl profesyonel bir iş modeline dönüşebileceğinin canlı bir örneği. Emeklilik sonrası üretken kalmanın ve yeni uğraşlar edinmenin önemini vurgulayan Göç, "İnsan sevdiği işi yaparsa başarı kaçınılmazdır" şeklinde konuşuyor.

Fıstıkçamı (Pinus pinea), Akdeniz bölgesine özgü, kozalaklı bir ağaç türüdür ve özellikle Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Bu ağaç, yenilebilir tohumları olan çam fıstığı ile tanınır ve hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir.

Fıstıkçamının en değerli ürünü çam fıstığıdır. Çam fıstığı, mutfaklarda özellikle tatlılar, salatalar ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle bilinir. Türkiye, dünya çam fıstığı üretiminde önemli bir paya sahiptir. Bu sektör, yerel halk için önemli bir gelir kaynağıdır. Estetik görünümü ve geniş gölgelik alan sağlaması nedeniyle park ve bahçelerde dekoratif amaçlı dikilir.

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