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2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek? e- Devlet Hac kura sorgulama ekranı

2025 yılı hac ibadeti için vatandaşların ön kayıt işlemleri 5 Ağustos tarihinde başladı. Hac başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılmakta olup, hacı adaylarının beyan ettiği bilgiler esas alınacak.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:36
2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek? e- Devlet Hac kura sorgulama ekranı

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2025 yılı için hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre, bu süreçte hacı adayları anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adayların, kayıtlarını 16 Eylül'e kadar yeniletmesi gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adaylara kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği ve hacı adaylarının 16 Eylül'e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, "2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulduğu üzere, 2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir. HURSAD olarak bu konuda kamuoyunu çeşitli vesilelerle bilgilendirmiş bulunmaktayız. Ancak, kayıt yenileme için son tarih olan 16 Eylül'e çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, hala kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımızın bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlarımızın Hac kurasına katılması mümkün olmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın e-Devlet Portalı üzerinden hiçbir bedel ödemeden kayıtlarını yenilemelerini önemle hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2025 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz

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