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Sakarya'da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yangının değirmen bölümünde çıktığını ifade etti. Öte yandan içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşılırken patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 13:58 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:47
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikadaki patlamada ölen işçinin ailesinin teşhisi sonrası Mesut Simay(Fotoğrafta) olduğu belirlendi.Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikadaki patlamada ölen işçinin ailesinin teşhisi sonrası Mesut Simay(Fotoğrafta) olduğu belirlendi.

Fabrikanın 5'inci katında merdivenlerde yanarak ölü bulunduktan sonra otopsi merkezine götürülen erkek cesedin teşhisi için aile otopsi merkezine çağrıldı.

Ailenin teşhisi sonrası ölen kişinin Mesut Simay olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikadaki patlamada ölen işçinin ailesinin teşhisi sonrası Mesut Simay(Fotoğrafta) olduğu belirlendi.Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikadaki patlamada ölen işçinin ailesinin teşhisi sonrası Mesut Simay(Fotoğrafta) olduğu belirlendi.

Kimliğin kesin teşhisi için adli tıp kurumunda DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.



1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin Mesut Şımay'a ait olduğu belirlendi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.




Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da bir fabrikada patlama!

YEM SİLOLARINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

İşte Sakarya'da fabrikada meydana gelen patlama anı!

Patlamada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

İŞTE PATLAMA ANI

Sakarya'da makarna fabrikasında meydana gelen ve 30 kişinin yaralandığı patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.


Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti.

Sakarya Valisi Yaşar KaradenizSakarya Valisi Yaşar Karadeniz

"HEPSİYLE BİREBİR KONUŞTUK, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"
Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Karadeniz, patlamada 28 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan 6'sı ağır. 6 ağır yaralının ikisi entübe durumda. Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında Düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte." diye konuştu.

Vali Karadeniz, kentte tedavi edilen yaralıların bilinçlerinin açık olduğunu dile getirerek, "Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum. Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Olayın nedenine ilişkin net bir kanaat bildirmenin yanlış olacağını, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü anlatan Karadeniz, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Sakarya Valisi Yaşar KaradenizSakarya Valisi Yaşar Karadeniz

İlk yaptığı açıklamada fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiğini aktaran Karadeniz, patlama alanındaki tahliye çalışmalarının tamamlandığını, içeride mahsur kalan bulunmadığını bildirdi.

FABRİKADA 59 PERSONEL ÇALIŞIYORDU
Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İki entübe ağır yaralının tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Karadeniz, kendi imkanlarıyla hastanelere giden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Sakarya'da bir fabrikada patlama

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
A Haber canlı yayınına katılan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bir makarna fabrikası. Patlama çatı katında yaşandı. Patlama sonrası yangın olduğundan belli bölgelere giremiyoruz. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz. Fabrika ormanlık alanda olduğu için yangın ormana da sıçradı" dedi.

Öte yandan AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de olay yerine geldi.

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