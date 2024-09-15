SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Avcılar'da taşkınlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

Avcılar’da denetim sırasında alkollü olduğu öne sürülen ve taşkınlık yapan 3 kişiye bekçiler müdahale etti. Olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 15:09 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 15:09
Avcılar’da taşkınlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, önceki gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.

Taşkınlık yapan 3 kişi gözaltında



3 KİŞİ TAŞKINLIK YAPTI
Bir restorandan çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi taşkınlık yapmaya başladı. 1'i kadın 3 kişiye bekçiler müdahale etti.



Şüphelilerden 1 kadın bekçinin kolunu tutmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan arbede ve bekçilerin şüphelilere müdahale ettiği anlar görülüyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Bekçilerin müdahalesinin ardından olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi taşkınlık yapmak ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan gözaltına aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sakarya’da bir fabrikada patlama: İlk belirlemelere göre 23 yaralı | Belediye başkanından açıklama
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! 2 kişi daha gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım
KPSS’ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: Bir dakikacık ne olur
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Çip teknolojisinin ham maddesiyle oyun değiştirici ülke olacağız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Berat Albayrak’a övgü
Mourinho’dan Kostic ve Amrabat kararı! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Narin Güran ne gördü? Narin’in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü’nün omertası! 50’den fazla sahte ihbar
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | 18 yaşını dolduran başvuruyor! Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
Seçmen yeniden AK Parti diyor! CHP’nin vaatlerinin lafta kalması ve eş dost atamaları bıktırdı! Anketlerde dikkat çeken sonuç
Dursun Bu Hayasızca Akın! Küresel sapkınlığa karşı Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş
Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi 11’ler belirlendi! Hocalardan sürpriz
Narin Güran’ın katili kim? Detaylar A Haber ekranlarında Cinayet şeması ile anlatıldı! Kim yalan söylüyor?
SON DAKİKA