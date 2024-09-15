Avcılar’da taşkınlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

Olay, önceki gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.
Olay, önceki gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.
3 KİŞİ TAŞKINLIK YAPTI
Bir restorandan çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi taşkınlık yapmaya başladı. 1'i kadın 3 kişiye bekçiler müdahale etti.
Şüphelilerden 1 kadın bekçinin kolunu tutmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan arbede ve bekçilerin şüphelilere müdahale ettiği anlar görülüyor.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Bekçilerin müdahalesinin ardından olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi taşkınlık yapmak ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan gözaltına aldı.