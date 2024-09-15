Sakarya’da bir fabrikada patlama: İlk belirlemelere göre 20 yaralı | Belediye başkanından açıklama

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
A Haber canlı yayınına katılan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bir makarna fabrikası. Patlama çatı katında yaşandı. Patlama sonrası yangın olduğundan belli bölgelere giremiyoruz. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz. Fabrika ormanlık alanda olduğu için yangın ormana da sıçradı" dedi.