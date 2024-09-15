Sakarya’da bir fabrikada patlama: İlk belirlemelere göre 20 yaralı | Belediye başkanından açıklama

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.