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Küçükçekmece'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

Küçükçekmece'de çocukların kavgasına yakınları dahil oldu. 2 ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 14:54 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 15:13
Küçükçekmece’de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 2 çocuk sokakta oynadığı sırada tartışarak kavga etti. Durumu öğrenen çocukların yakınları sokağa çıktı.

2 aile arasında bıçaklı kavga

Ailelerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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