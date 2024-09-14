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Bursa’da korkutan yangın! Alevler semaya yükseldi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm firmasında çıkan yangın, alevlerin göğe yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 01:03 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 01:03
Bursa’da korkutan yangın! Alevler semaya yükseldi

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü.

KISA SÜREDE ALEVLER BÜYÜDÜ

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Hurdacılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

1 SAAT SÜREN MÜDAHALE SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler göğe yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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