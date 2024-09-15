Antalya’da katliam gibi kaza! Düğüne giden ailenin otomobili, su tankerine çarptı: 1’i bebek 3 kişi öldü

SU TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI Serik ilçesinden Kütahya'daki bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ahmet Özkan Durak idaresindeki 35 DB 9330 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APU 677 plakalı su tankerine arkadan çarptı.



8 AYLIK BEBEKLE BİRLİKTE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ahmet Özkan Durak ile Minüse Durak ve 8 aylık Gökçe Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.