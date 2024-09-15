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Konya’da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Konya’da bir kamyonun otomobille çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürçüşü gözaltına alınırken, kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 22:29 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:29
Konya’da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

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Konya'da aynı istikamette giderken çarptığı otomobilin sürücüsü Mine Nur (50) hayatını kaybetti.

Kaza, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, otogar istikametinden Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde olan Halil Örtülü (26) idaresindeki 42 ACT 997 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden Mine Nur idaresindeki 42 FV 721 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekiler durumu görünce ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Nur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Mine Nur, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Halil Örtülü gözaltın alnırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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