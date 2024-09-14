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Yalova'da bir kiracı evine tahliye için icra memuru gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Yalova'da bir kiracı, evine tahliye için icra memurları gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti. Ev sahibi hastanede tedavi altına alınırken, kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 23:36 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 23:43
Yalova’da bir kiracı evine tahliye için icra memuru gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

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Yalova'da, evine tahliye için icra memuru gönderdiği gerekçesiyle tartıştığı ev sahibini yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), aynı binada oturan ev sahibi K.A. (69) ile evine tahliye için icra memuru gönderdiği için tartışmaya başladı.

KİRACI ADNAN S. KİRACI ADNAN S.

CİNSEL ORGANINI KESTİ

Kavgaya dönüşen olay sırasında Adnan S, ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, ardından bıçakla cinsel organını kesti.

Olayın ardından kaçan Adnan S. daha sonra polise giderek teslim oldu.



Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.A, ameliyata alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adnan S'nin, emniyetteki ifadesinde, ev sahibi ile tahliye kararı kesinleştikten sonra kira konusunda anlaştıklarını, ancak ev sahibinin icrayı kaldırmadığını öne sürdüğü belirtildi.

EV SAHİBİ K.A.EV SAHİBİ K.A.

"ELİMDE BIÇAKLA KESTİM"

Bu olaydan sonra evde yaklaşık 1 yıl oturmaya devam ettiğini belirten Adnan S'nin, "Eşim beni arayarak, 'İcra memurları geldi, evden çıkartacaklarmış bizi.' dedi. Ben gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçakla televizyon kablosunu tamir ediyordum. K.A. gelince küfür etti, ben de elimdeki bıçakla kestim." dediği öğrenildi.

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