Yalova’da bir kiracı evine tahliye için icra memuru gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

EV SAHİBİ K.A.



"ELİMDE BIÇAKLA KESTİM"



Bu olaydan sonra evde yaklaşık 1 yıl oturmaya devam ettiğini belirten Adnan S'nin, "Eşim beni arayarak, 'İcra memurları geldi, evden çıkartacaklarmış bizi.' dedi. Ben gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçakla televizyon kablosunu tamir ediyordum. K.A. gelince küfür etti, ben de elimdeki bıçakla kestim." dediği öğrenildi.

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