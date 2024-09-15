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Mersin'de korkunç olay! Varilde elleri ve ayakları bağlanmış ceset!

Mersin Bozyazı’da bir çöplükle varil içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış çıplak bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 11:21 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 11:27
Mersin’de korkunç olay! Varilde elleri ve ayakları bağlanmış ceset!

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik fıçı içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI
Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

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