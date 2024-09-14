SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ayşenur’un anneannesi Nevran Birden'in sözleri yürekleri dağladı: "Çok ölülerim oldu ama bu hepsini bastırdı"

İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın’ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, torunu Eygi’nin ölümünün bütün ölümlerini bastırdığını ifade eden anneanne Nevran Birden, “Çocuğum gidip geleceğim dedi ama dönmedi. Cuma gününden beri yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum. Çok ölülerim oldu ama bu hepsini bastırdı.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 17:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 17:14
Ayşenur’un anneannesi Nevran Birden’in sözleri yürekleri dağladı: Çok ölülerim oldu ama bu hepsini bastırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Didim ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ayşenur’un anneannesi Nevran BirdenAyşenur’un anneannesi Nevran Birden

Didim Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım olurken, ayakta durmakta zorlanan Ayşenur'un anneannesi Nevran Birden, "Çok ölümlerim oldu ama bu hepsini bastırdı" dedi. Ayşenur'un gidip de geri gelmediğini ifade eden anneanne Birden; "Benim çocuğum çok tatlı bir kızdı. 'Gidip geleceğim' dedi dönmedi. Kurşunları yedi benim çocuğum. 230 metre ileriden vurmuşlar. Ağacın dibindeymiş yavrum. Cuma gününden beri yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum. Çok ölülerim oldu ama bu hepsini bastırdı" dedi.

Eygi'nin annesi Rabia Birden (solda), üzüntü yaşadı. Eygi'nin annesi Rabia Birden (solda), üzüntü yaşadı.

"KALEMLERLE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Ayşenur Ezgi Eygi'nin kuzeni Gülşah Aslan ise ölüm sebebinin doğru bir şekilde açıklanması isteyerek, "Çok şükür kısa zamanda geldi. Daha uzun zamanda da gelebilirdi. Sağolsun devletimiz süreci hızlandırdı ama 3 otopsiye girdi bu kız. Keskin nişancıyla vurulmasına rağmen. Bunu inkar etmeye çalışıyorlar. Savaşsız bölgede zeytin ağacının altında kaldı diyorlar. 6 kere kalp masajı yapıldı."

Eygi'nin annesi Rabia Birden, üzüntü yaşadı.Eygi'nin annesi Rabia Birden, üzüntü yaşadı.

"Öldü ama sebebini doğru bir şekilde açıklamalarını istiyoruz. Bunun için de dava sürecini takip edeceğiz. Kalkıp elimize silah alıp savaşamayız ama kalemlerle savaşmaya devam edeceğiz. Kalemler silah olacak. Ulaşabileceğim herkese ulaşacağım. Çünkü o raporu düzeltmeleri gerekiyor" diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, üzüntü yaşadı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, üzüntü yaşadı.

"İNŞALLAH SAVAŞIN DURMASINA VESİLE OLUR"
Ayşenur'un savaş karşıtı bir çocuk olduğunu söyleyen teyze Münevver Aslan da, "Vatanına insanlara hizmet eden bir evlattı. Nitekim, mücadelesinin sonucunda da hedefinin odağında giden çok öngörülü bir çocuktu. İnsanlık için uğraşan, çocuklar için uğraşan, savaş karşıtı bir çocuktu. İçim yanıyor. İnşallah bu durum, savaşı durdurmaya vesile olur. İnşallah savaşı durdurur. Mücadelesi inşallah yarıda kalmaz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısında konuştu
Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber’de değerlendirdi: Yardım edenler katille aynı cezayı alacak
Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Vatandaşlar İsrail’e lanet yağdırdı: Kanı yerde kalmayacak
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti! O yamaç görüntülendi
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i
IBAN’la vergi kaçırana geçit yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeler takibimizde
Almanya’daki genelevlerde çalışanların yarısı Ukraynalı! Evsiz kadınlar fuhuşa zorlanıyor
Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı
Jose Mourinho’dan oyuncularına Galatasaray uyarısı! O sözleri söyledi
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
Trump saldırısında Gizli Servis parmağı! Rapor yayımlandı istifalar başladı
Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi! Uzman isim o detaya dikkat çekti
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması
SON DAKİKA